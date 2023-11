À Paris, L’« Oasis Verte » préservée par la mobilisation d'habitants du XIIe arrondissement

Loin d'être un mirage, l'« Oasis Verte » au cœur du quartier Nation Picpus est aujourd'hui un espace préservé, grâce aux efforts concertés des habitants du quartier.

Dans ce coin paisible, niché entre le 95 rue de Picpus, le 4-6 rue Louis Braille et le 4 boulevard de Picpus, une biodiversité luxuriante a prospéré, créant un îlot de fraîcheur au cœur du 12e arrondissement. Ce havre de verdure, maintenu avec engagement par les résidents des immeubles avoisinants pendant plus de trois décennies, a donné vie à une végétation foisonnante qui abrite une multitude d'oiseaux, y compris une colonie de moineaux et des espèces protégées.

En 2017, le promoteur Cogedim, dépose un permis de construire pour réaliser un imposant programme de logements de 7 étages sur la parcelle du 95 rue de Picpus. Ce programme prévoit la démolition du parking existant de 3 étages, venant menacer très fortement le cœur d’îlot ainsi que le mur végétalisé de la parcelle adjacente du 6 rue Louis Braille.

Outre la destruction de l’« Oasis Verte », le projet est un contre-exemple en matière de construction durable et respectueuse de l’environnement. Démolition d’un bâtiment existant, construction en cœur d’îlot, hauteur trop imposante, structure en béton, matériaux non-biosourcés…

Bien que soulevant de nombreuses questions, ce permis de construire était conforme au Plan Local d’Urbanisme de 2016 - qui établit les règles de construction à Paris - et avait donc été autorisé par le service de l’urbanisme de la ville en 2017.

Une lutte victorieuse contre sa destruction

Après l’obtention du permis de construire par Cogedim en 2017, des riverains déposent un recours gracieux puis un recours contentieux à l’encontre du permis. Début 2020, le Tribunal administratif rejette cette demande. Dans la foulée, les habitants font appel auprès du Conseil d’État.

Dès le début de la nouvelle mandature en juillet 2020, Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12e arrondissement et la nouvelle équipe municipale apportent leur soutien aux riverains dans leur lutte.

Dans leur mobilisation, ces habitants sont également rejoints par des associations de protection de l’environnement, dont l’association R.E.N.A.R.D et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), qui a émis en juillet 2021 un avis « extrêmement défavorable » sur ce projet qui, selon elle, « conduirait inéluctablement à la disparition de cette colonie de moineaux domestiques alors que la préservation de cette espèce emblématique est un enjeu majeur pour la Ville de Paris ».

Le 11 février 2022, le Conseil d’État annule le jugement du Tribunal administratif rejetant le recours pour excès de pouvoir à l’encontre du permis de construire et renvoie le recours au Tribunal administratif qui doit le rejuger au fond. Le 23 juin 2022, le Tribunal administratif annule définitivement le permis de construire.