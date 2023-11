Espalion. Aim’ergence et vie pour un après-midi de bien-être

L’association "Aim’ergence et Vie" a organisé il y a peu une animation à Saint- Pierre-de-Bessuéjouls.

Cette initiative avait pour objectif d’apporter un soutien aux personnes confrontées à des maladies graves évolutives, à leurs aidants, aux personnes en deuil, ainsi qu’aux professionnels intéressés.

Mission et engagement de l’association

Le diagnostic d’une maladie grave, ainsi que son évolution éventuelle vers des soins palliatifs, représentent des moments difficiles à la fois sur le plan physique et psychologique pour le patient, sa famille et les aidants.

Il est essentiel d’offrir un soutien, une écoute attentive et un apaisement. De plus, la période de deuil qui suit peut laisser un vide abyssal pour ceux qui restent, plongeant ainsi les proches dans un grand désarroi.

Pour toutes ces raisons, les bénévoles de l’association souhaitent apporter au sein d’une future maison d’accueil, une bulle d’oxygène, en proposant un accompagnement global individualisé de la personne accueillie ainsi qu’à ses proches, tels que les aidants et les accompagnants, dans un havre de paix au cœur de la nature aveyronnaise.

Malgré l’absence actuelle de la maison d’accueil, des activités sont régulièrement offertes à ce public ainsi qu’aux professionnels et à toute personne intéressée à découvrir l’association.

Journée de bien-être et de sensibilisation

Ainsi, dernièrement, après avoir accueilli les participants avec un café de bienvenue et présenté l’association, les personnes présentes ont pu bénéficier d’un atelier d’activité physique adaptée, animé par Isabelle Malgouries, suivi d’un atelier de sophrologie dirigé par Anne Segons. Au cours de cet après-midi, l’association s’est associée à Octobre Rose pour le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. L’association remercie les participants et les bénévoles pour leur présence à ces animations et pour les moments de partage.

Pour tous renseignements, joindre Sandrine Carlus au 06 82 12 02 73, ou associationaimergenceetvie@gmail.com