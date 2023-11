Bozouls. L’AOB karaté s’illustre au challenge régional kata-combat avec deux podiums

Les meilleurs karatékas d’Occitanie s’étaient donné rendez-vous au Palais des sports de Cahors (Lot) à l’occasion du challenge régional kata-combat de karaté.

Cette grande compétition a réuni environ 200 compétiteurs, des poussins aux vétérans, issus des 13 départements de la région.

Coachés par leur instructeur Éric Durand de la cité (ceinture noire 4e Dan), deux compétiteurs de Bozouls se sont distingués en montant sur le podium. Dans la catégorie poussin, Lorenzo Lombardi a obtenu la première place en combat et la troisième en kata. Parmi les benjamins, Élan Gottardo a remporté la deuxième place en combat.

Félicitations à nos deux compétiteurs qui ont réalisé de très bonnes performances à ce niveau régional et qui ont su mettre à profit l’enseignement reçu de leurs entraîneurs Éric Durand et Philippe Delatour. Le prochain rendez-vous est fixé au 21 janvier pour le championnat de l’Aveyron kata et le challenge départemental combat au dojo de Rodez. Rappelons que l’AOB Karaté Bozouls, qui affiche un effectif de près de 50 membres, propose des cours de karaté, les mercredis de 17 h à 18 h (baby karaté), de 18 h à 19 h (école de karaté pour enfants) et de 19 h à 20 h 30 (ados/adultes). Sont également proposés : médiété les lundis (18 h/19 h et 19 h 15/20 h 15), Boxing contact les mercredis (20 h/21 h), self-défense les vendredis (19 h/20 h) et body-karaté les vendredis (20 h/21 h) au gymnase intercommunal.