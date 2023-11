La Loubière. Les jeunes "footeux" solidaires

Les jeunes footballeurs du club Foot Comtal ont participé, avec beaucoup d’enthousiasme, à l’opération "Noël des Footeux" organisée par le District de football de l’Aveyron. Cette opération consiste à rassembler les footballeurs en herbe sur quatre sites du département pour un grand tournoi après avoir remis un jeu ou jouet dont ils acceptent de se dessaisir au profit d’enfants qui risquent de ne pas recevoir de cadeau à Noël. Les bénévoles des Restos du cœur se chargent de collecter ces cadeaux d’occasion et d’en vérifier le fonctionnement et le bon état en vue de les redistribuer. Les jeunes footballeurs de Lioujas ont participé à cette action de solidarité au stade Christian-Dumas de Sébazac. Une accalmie dans les pluies abondantes a permis un parfait déroulement de ce plateau et attisé l’enthousiasme des jeunes footballeurs au grand cœur.