11 novembre Nauviale

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée dans le cadre de la fête de la saint-Martin en présence de Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, des élus locaux et des maires de Pruines et de Mouret. Elle a été ponctuée par la lecture de poèmes lus par les enfants du RPI Nauviale-Pruines-Mouret et s’est achevée par une Marseillaise d’un style moderne jouée au piano-guitare par Yves (du groupe La Deryves) et Noah Fabre, tous deux habitants de la commune.

