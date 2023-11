Saint-Amans-des-Cots. Les écoliers au centre du Valadou

Cette année les écoliers et les personnes accueillies le vendredi au centre du Valadou expérimentent un nouveau projet, celui de se rencontrer et de réaliser des ateliers en commun. Les enseignantes et les membres du centre vont travailler ensemble pour proposer des activités adaptées à tous. Lors de la première rencontre les enfants et les adultes du Valadou ont travaillé par groupe. Chacun a ainsi pu se présenter aux autres. Ce travail a donné lieu à de belles discussions sur les métiers actuels et les métiers d’autres fois, l’évolution des jeux dans la cour de récréation, ou encore les goûts alimentaires des uns et des autres. L’après-midi s’est terminée avec un petit bac, des chansons et un goûter très convivial. Tous étaient ravis de ce moment de partage. Ce projet offre de belles perspectives aux petits comme aux grands. Le rendez-vous est déjà pris pour un second atelier d’ici la fin de l’année afin de réaliser des bricolages de noël.