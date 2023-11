Espalion. Pour 2024, les sites des championnats désignés

L’assemblée générale du district de pétanque s’est tenue récemment en présence des représentants de huit sociétés.

Animée par Damien Viguier délégué du district, Michel Navier et Valérie Pègues délégués-adjoints, cette assemblée a réuni au siège de l’Amicale pétanque, au foirail, les représentants des sociétés d’Espalion, de Sainte-Geneviève, de Bozouls, de Villecomtal, de Saint-Geniez-d’Olt, de Saint-Côme-d’Olt, du Nayrac, et du Carladez.

Pour le rapport moral, Damien Viguier précise que le district compte 356 licenciés, soit une légère baisse de 19, malgré les hausses enregistrées à Saint-Côme-d’Olt (+4), Saint-Geniez-d’Olt (+3) et Villecomtal (+2). Il n’y a que trois licences jeunes, mais des animations ont eu lieu à Sainte-Geneviève et Campuac.

La participation est en hausse dans tous les championnats, ainsi que dans les championnats par équipes de clubs. "Les joueurs licenciés veulent participer", souligne-t-il. Par ailleurs, le district a été félicité pour la bonne organisation des finales départementales : tête à tête masculin, doublette féminine et tir de précision à Espalion, triplette vétéran à Sainte-Geneviève.

Résultats sportifs

Moins bons que la saison dernière, les résultats sportifs sont cependant honorables. Nathan Petit a remporté le tir de précision et la triplette, associé à Nathan Gaillac et Nespoulous et il est vice-champion en tête à tête. Valérie Pègues et Séverine Besombes, finalistes en doublette féminine ont atteint les quarts de finale du championnat d’Occitanie. Nathalie Hilaire est troisième du tête à tête féminin. En championnat par équipes de clubs de division II, les féminines d’Espalion ont atteint la finale, et l’équipe I Open est championne ; les deux formations montent en division I. Finances Les recettes s’élèvent à 5 165,71 €, les dépenses à 5 330,50 €, soit un léger déficit de 164,79 €, pour un solde de 5 630,88 €.

Le trésorier Michel Navier démissionnaire pour raisons de santé est remplacé par Valérie Pègues. Pour la saison à venir, le prix de la licence senior pour les sociétés sera de 37,50 €, auxquels s’ajoutent 2 € pour le district et de 15,50 € pour les jeunes. Pour la saison 2024, les sites des éliminatoires ont été choisis : doublette le 17 mars à Villecomtal (6 qualifiés), triplette le 24 mars à Saint-Côme-d’Olt (sept qualifiés), doublette mixte le 1er avril à Bozouls (six qualifiés), tête à tête le 13 avril à Espalion (sept qualifiés), triplette promotion le 1er mai à Sainte-Geneviève (sept qualifiés). Par ailleurs, la finale départementale triplette provençal se déroulera les 27 et 28 avril à Bozouls, de même que la doublette jeunes et la coupe benjamins le 28 avril, la finale de la coupe triplette mixte vétéran le 24 septembre à Lacroix-Barrez.