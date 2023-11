Laguiole. Saint-Matthieu, l’enseignement au "top"

Près de 150 élèves ont rejoint l’ensemble scolaire Saint-Matthieu pour cette année. Toute l’équipe se mobilise autour du projet de l’établissement sur le "bien-être à l’école". Pour la journée contre le harcèlement, tous les élèves sont venus avec un accessoire ou un vêtement vert, premier pas pour les sensibiliser et les responsabiliser avant de travailler avec leurs enseignants à partir du questionnaire proposé par le ministère de l’Éducation nationale.

Selon la nouvelle directrice, Sandrine Garriguet, "l’école et le collège Saint-Matthieu sont des établissements à taille humaine où la qualité de l’enseignement et le cadre rassurant sont les fondations solides. Au collège, afin de permettre à chaque élève de progresser en confiance sur son chemin, nous avons travaillé en équipe pour proposer de nouvelles options et ateliers. En plus de l’aide aux devoirs quotidienne, ces nouveaux ateliers que les élèves peuvent choisir vont les motiver à s’épanouir. Nous avons développé de nombreux projets et options : une option artistique ; une association sportive avec 95 % des enfants inscrits ; des ateliers informatiques et scientifiques ; une mini-entreprise ; un club lecture ; une sieste contée une fois par mois ; un atelier danse avec en ligne de mire un spectacle pour les personnes âgées ; un atelier pour notre jardin partagé ; des ateliers de jeux de société… Le collège innove aussi en participant à une expérimentation au niveau national dans le cadre du dispositif 2 h de sport en plus pour les collégiens".

À retenir encore que mercredi 6 décembre, de 9 heures à midi, le collège Saint-Matthieu organise une demi-journée de découverte à destination des élèves de CM2. Un petit-déjeuner sera offert aux familles pendant que les enfants pourront découvrir les locaux autour d’activités organisées par les enseignants. Inscriptions par internet (secretariat@stmatthieulaguiole.org ou par téléphone au 05 65 44 33 35).