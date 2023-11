Tickets-restaurants : voici la liste exacte des produits que vous pouvez acheter en faisant vos courses

Vous pourrez continuer de faire vos courses avec vos titres-restaurants en 2024, a annoncé le gouvernement.

Initialement, à partir du 31 décembre 2023, il ne devait plus être possible d'acheter certains produits alimentaires avec ses titres-restaurants dans les grandes surfaces, au moment de faire ses courses. Cela avait été temporairement rendu possible en 2022 avec la loi sur la protection du pouvoir d'achat.

Finalement, cette mesure va être maintenue en 2024, a annoncé ce mardi 14 novembre Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. "Cette mesure devait s'arrêter fin 2023 mais rien ne changera pour les Français en 2024. Nous la prolongerons", a-t-elle déclaré sur M6.

Le plafond d'utilisation des titres-restaurants devrait rester inchangé, et se maintenir à 25 euros maximum par jour.

Tout ce que vous pouvez acheter avec vos titres-restaurants

Si cette mesure est bien prolongée, les titres-restaurants permettront toujours de faire ses courses et de ne pas se limiter aux produits consommables immédiatement. On fait le point sur tous les produits que vous pouvez acheter avec vos titres-restaurants

fruits et légumes

féculents : pomme de terre, céréales, pains, pâtes, semoules, riz

produits surgelés, frais ou en conserve : poissons, viandes, œufs et fruits de mer

produits laitiers : fromages, yaourts, laits fermentés, petits suisses, fromage blanc, lait et préparations à base de lait (crèmes et sauces)

produits sucrés et matières grasses : desserts sucrés et/ou lactés, pâtisseries, viennoiseries, sucre, chocolat, beure, crème fraîche, huile, margarine, préparations de frites ou pannées

eau et boissons : eau plate et gazeuse, dérivés de l'eau (tisanes, café, bouillons de légumes, thé), les jus de fruits et les boissons non alcoolisés

Voici ce que vous ne pouvez pas acheter avec des titres-restaurants :