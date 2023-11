Baraqueville. Wally en spectacle au Fauteuil rouge

Les deux spectacles de Wally auront lieu, vendredi 24 et samedi 25 novembre, dans le cadre du mois du théâtre, au Fauteuil rouge.

Wally est un artiste incontournable aujourd’hui. Très connu pour son talent et son humour unique, on reconnaît maintenant sa sensibilité et sa générosité. Cet artiste nous montre et nous démontre, à chacune de ses représentations, une nostalgie gaie et heureuse, une mélancolie joyeuse et contagieuse. Grâce à ses bribes d’enfance, ses émois d’adolescence et avec un peu de distance, Wally va vous faire pleurer, rire, mais surtout vous toucher. Il se produit sur toutes les plus grandes scènes et les plus grands théâtres de France. Longtemps invité sur les plateaux télé, il sera pour vous, tout un week-end au Fauteuil rouge de Baraqueville, pour votre plus grand plaisir.

"Ma distinction" le vendredi

Wally, fils d’ouvrier de la Vieille montagne, né dans les années 1960 dans la cité ouvrière de Viviez, est un chansonnier qui raconte des moments emblématiques de son enfance, dans sa rue, qui n’avait de champêtre que son nom : les acacias. Wally ne choisit pas un ton tragique pour exprimer le déterminisme social qu’il a vécu.

L’humour, la force comique des images, et une grande tenue littéraire se combinent pour nous faire partager, dans le rire, la réalité sociale d’une époque et la douleur intime et pudique qu’elle suscitait. Wally est un véritable artiste qui sait traiter le tragique par le comique, libérant à la fois le rire et l’émotion.

"Walawac" le samedi

Wallawac est un projet qui part de la rencontre entre l’humoriste Wally et le duo de théâtre Awac. Tom et Nico, les Awac, deux comédiens en pleine crise de la quarantaine, rêvent de percer dans le milieu de l’humour en participant au grand concours télévisé "Qui pour faire rire la France ?".

Pour ce faire, ils partent à la recherche de Lilian Derruau, dit Wally, ancienne vedette de l’humour, ayant tiré un trait sur son passé. Mais bientôt un événement inattendu va venir dépasser cette fiction avec classe et humour.

Tarif : 1 soir 15 € et 2 soirs 20 €. A réserver à la mairie de Baraqueville.