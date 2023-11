35% de Français considèrent ne pas manger à leur faim

(ETX Daily Up) - Alors que la collecte nationale des Banques Alimentaires est prévue le dernier week-end de novembre, une étude de la Fondation Nestlé esquisse l'ampleur de l'insécurité alimentaire en France, qui touche bien plus de consommateurs qu'on ne le pense. Alors que 35% de Français confient ne pas manger à leur faim, un sur cinq s'est même déjà trouvé dans l'incapacité de satisfaire ce besoin pourtant essentiel.

Alors que la France était présentée en début de semaine comme l'un des pays européens les plus durement touchés par l'inflation au rayon alimentation (+17,9% entre janvier 2022 et août 2023), la Fondation Nestlé France révèle par le biais du premier Observatoire des Vulnérabilités Alimentaires combien l'insécurité alimentaire est une réalité que connaissent de nombreux Français, et pas seulement depuis 2021 lorsque la crise inflationniste a démarré. Cette vaste analyse, présentée par Pascale Hébel, l'une des plus grandes expertes en matière de décryptage des comportements des consommateurs qui a officié durant près de vingt ans auprès du Credoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observatoire des conditions de vie), indique que la proportion de Français ayant un manque de moyens pour accéder suffisamment à la nourriture a même fortement augmenté depuis 2015. Précisément, 37% estiment connaître cette situation aujourd'hui alors qu'ils étaient 11% il y a huit ans. Aussi, 26% se trouvent dans ce qui peut être considéré comme une insécurité alimentaire sévère.

C'est quoi l'insécurité alimentaire ?

On connaît la précarité alimentaire ou énergétique, moins la notion d'insécurité alimentaire. Si l'on reprend la définition partagée par la première ONG française de solidarité internationale CCFD-Terre Solidaire, sont concernés toutes celles et ceux n'ayant pas accès de façon régulière à des aliments sains et en quantité suffisante. En l'occurrence, 19% de Français déclarent avoir déjà eu faim sans possibilité de la satisfaire au cours des douze derniers mois. De la même manière, autant de consommateurs estiment ne pas avoir les moyens financiers de s'offrir des repas équilibrés. La faute aux dépenses contraintes liées à l'énergie ou au logement qui pèsent dans le budget de 36% de Français se considérant en insécurité alimentaire.

Qui sont les Français concernés ?

Conformément à une analyse, partagée par le Crédoc en collaboration avec l'Inrae et l'université de Bordeaux en mai dernier, les jeunes et les femmes sont en première ligne en matière d'insécurité alimentaire. Si ces secondes sont majoritaires (59%), la Fondation Nestlé rapporte que les premiers sont les plus durement touchés. Dans la tranche d'âge des 18-24 ans, la proportion de jeunes concernés est bien supérieure à la moyenne globale (41% contre 26%). Et on peut prendre aussi la mesure de cette situation critique en englobant l'ensemble des moins de 35 ans, soit 33%.

Surtout, il ne faut pas croire que les Français touchés par l'insécurité alimentaire sont ceux qui fréquentent les aides alimentaires mises en place par les Restos du coeur ou les Banques Alimentaires. Alors que des géants de l'agroalimentaire tels que le groupe Sodiaal, Panzani et Bigard viennent de prendre des engagements auprès du ministère de l'Agriculture pour faire don ou vendre à prix coûtant plus de 6.000 denrées alimentaires, pas moins de 80% des consommateurs qui pourraient bénéficier de l'aide alimentaire n'y ont tout simplement pas recours. Pourquoi ? Parce que près de la moitié d'entre eux sont gênés de se rapprocher de ce type de structure.

A quoi ressemble le quotidien d'un Français en insécurité alimentaire ?

Si un tiers des Français reconnaît avoir réduit les portions de leurs repas, on ne peut pas expliquer cette situation uniquement par le manque de revenus. A la maison, il y a une autre réalité, celle de ne pas jouir d'équipements de cuisine adaptés pour préférer le fait-maison. Pas moins d'un tiers des Français concernés ne disposent pas d'appareils jugés indispensables comme un four ou une plaque de cuisson. D'après la Fondation Nestlé France, les consommateurs concernés disposent en règle générale d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes. Il n'y a donc aucune surprise à apprendre que près de la moitié d'entre eux n'apprécient plus de cuisinier chez eux.

Du côté de leurs habitudes d'achat, on savait que les Français concernés avaient revu leurs préférences pour choisir des marques de distributeurs (il y a le fameux effet du trading down) ou des premiers prix, à moins d'être tentés par les paniers anti-inflation. Selon l'Observatoire des Vulnérabilités Alimentaires, 92% des consommateurs ont ainsi modifié leurs achats alimentaires, dont plus de la moitié (58%) les ont réduits en quantité. En conséquence, la composition des repas est inévitablement impactée avec une présence importante de plats préparés et de féculents à la différence des fruits et légumes mais aussi de produits dits plaisir, comme du chocolat ou des chips. Plus inquiétant, 93% des Français touchés par l'insécurité alimentaire ne peuvent pas manger de la viande ou du poisson au moins tous les deux jours parce qu'ils n'en ont pas les moyens.

Plus étonnant encore, cette situation n'a pas que des répercussions sur le contenu des assiettes ou du caddie. La vie quotidienne et l'organisation même des repas en sont bouleversés. On savait que certains Français sautaient des repas faute de réussir à boucler les fins de mois, comme l'indiquait une étude Ifop pour la Tablée des chefs en avril dernier. On mange ainsi davantage seul à table, et moins en famille, "pour masquer le manque de quantité disponible pour tout le monde", souligne la Fondation Nestlé.

Cette enquête a été menée du 26 juillet au 8 août 2023 sur un échantillon de 1000 individus représentatif de la population française. Un suréchantillon de 760 personnes, toutes en situation d’insécurité alimentaire a été ajouté pour l’étude sur les personnes en précarité alimentaire afin d’avoir un échantillon représentatif.