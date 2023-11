Onet-le-Château. Aller plus loin pour encourager les métiers manuels

Un partenariat de longue date entre l’Outil en main et la Chambre de métiers et de l’artisanat se formalise pour aller encore plus loin.

En marge de l’assemblée générale de l’Outil en main qui se tenait mercredi, et sur laquelle nous reviendrons, Pierre Azémar, le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, et Gérard Marty, celui de l’Outil en main, ont signé une convention qui acte une volonté partagée de continuer à travailler ensemble et surtout d’aller plus loin, ce qu’explique volontiers Pierre Azémar "J’ai toujours plaisir à venir dans vos locaux, de voir les réalisations de vos petits jeunes, qui seront sans aucun doute plus enclins à se tourner vers les métiers manuels et de rencontrer vos nombreux gens de métiers et bénévoles qui les accompagnent et leur transmettent leur savoir-faire… En signant cette convention, on formalise avec l’Outil en main de Rodez-Onet, pour continuer à fonctionner et aller plus loin. Il y a désormais cinq Outils en main en Aveyron. Je les rencontrerais tous car mon souhait est que la Chambre de métiers et de l’artisanat, en lien avec la Région, les soutienne tous, avec des règles le plus juste possible, tout en continuant à avoir un partenariat privilégié avec le vôtre…". Cette signature va donc permettre aux cinq structures de bénéficier d’une aide de la CMA comprise entre 500 et 1 000 € suivant leur importance (NDLR : donc 1 000 € pour celle de Rodez-Onet), ce qu’apprécie grandement le président Marty. "Cette convention est un plus, un plus par rapport à tout ce qui se fait déjà avec la CMA et on apprécie ce soutien, d’autant que nous n’avons rien demandé, contrairement aux autres subventions que nous obtenons et nous espérons qu’elle sera pérenne…"