Onet-le-Château. Entre compétition vétérans et championnat, le club se porte bien

Un début de saison de bon augure en vétérans comme en championnat.

La compétition des vétérans Aveyron-Lozère s’est déroulée à Lioujas. 8 licenciés du club ont fait le déplacement, afin de disputer les titres de champions d’Aveyron-lozère dans la catégorie Vétéran.

Les Castonétois ont terminé très positivement cette compétition avec les titres de Champions pour Jean-Claude Scholler en catégorie vétéran 4 et pour Jean-Philippe Vernhes en catégorie vétéran 5.

Preuve que le tennis de table entretient la forme, le doyen du club Jean-Philippe Vernhes, alias "Papima" est champion Aveyron-Lozère, à l’âge de 84 ans !

Au niveau du championnat

L’équipe 1 du capitaine Lucas Boulouard est actuellement coleader du championnat de Pré-régionale. L’équipe fanion composée de joueurs expérimentés avec Stéphane Marty, Fabien Portes et Jérôme Costecalde continue sa trajectoire avec l’objectif de la montée et du retour du club au niveau Régional. L’équipe 2 du capitaine Mathis Imbert se place dans le sillage de l’équipe 1 et joue le haut du tableau avec l’objectif déjà atteint du maintien.

L’équipe 3 du capitaine Gérard Gazagnes connaît une saison compliquée au niveau départemental, avec de nombreux matchs qui ont basculé en défaveur de l’équipe. Il reste quelques journées pour relever le défi. Enfin, l’équipe 4 de Jérôme Lavabre en Départementale 3 joue le haut du tableau et réalise de belles performances avec de nombreuses victoires. L’objectif de la montée est désormais à leur portée !