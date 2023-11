Aveyron : un nouveau salon d’automne des minéraux à visiter ce week-end

Il se déroulera les18 et 19 novembre à Olemps.

Hexagone minéral donne rendez-vous les 18 et 19 novembre aux amateurs de minéraux, à Olemps, pour la première édition du Salon des minéraux, fossiles et bijoux, d’automne.

L’événement se déroulera comme pour le salon de printemps dans l’espace événementiel le 7-77 situé au centre-ville, à proximité de la mairie et de nombreux parkings gratuits. Pour animer ce salon au cœur du département de l’Aveyron, une vingtaine d’exposants professionnels et amateurs seront présents.

Ces spécialistes originaires des quatre coins de France montreront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du département dont le riche patrimoine minéralogique n’est plus à démontrer.

Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuit sera aussi proposé par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer des minéraux ou des fossiles.

Ce salon devrait une fois de plus attirer les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la terre.

Ouverture au public : de 10 heures à 19 heures le samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche. Tarif visiteurs : 4 € à partir de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite. Espace détente : service buvette.