Villefranche-de-Rouergue. "Du béton dans nos courgettes", ça interpelle…

Un ciné-débat sur le sujet est organisé mercredi 29 novembre dans le cadre du Mois du Film documentaire.

Dans le cadre du Festival de l’Alimentation Durable, et en partenariat avec le Festival Alimenterre, Ouest Aveyron Communauté propose, le mercredi 29 novembre, à 20 h 30, un ciné-débat autour du documentaire "Du béton sur nos courgettes", diffusé au cinéma Le Vox de Villefranche-de-Rouergue.

Quelle installation pour les agriculteurs ?

Ce documentaire, réalisé par Christophe Camoirano & Arnaud Gobin, questionne avec inquiétude et franchise sur la transmission des terres agricoles et l’installation de nouveaux agriculteurs dans les Alpes-Maritimes. Un contexte que l’on peut évidemment rapprocher de celui qui a cours en Aveyron.

Et d’ailleurs, le film sera suivi d’un débat plus typiquement aveyronnais, à partir de la question : "Que mangerons-nous demain dans l’Ouest-Aveyron ?", en présence de Stéphane Linou, spécialiste de la sécurité alimentaire, de Florence De la houssaye, paysanne-boulangère du Gaec "À La Volée", installée à Ambeyrac grâce à la foncière Terre de liens et de Vincent Puginier, maraîcher éleveur de la Ferme de l’Hom et associé au magasin de producteurs Aux Près d’Ici à La Fouillade.

Le débat sera suivi d’un apéritif et d’un buffet local, très probablement alimenté de spécialités locales…