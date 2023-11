Du théâtre ce dimanche à Coubisou

Dans le cadre des animations du Téléthon, le comité des fêtes de Coubisou propose un après-midi récréatif ce dimanche 19 novembre, à 14 h 30 à la salle des fêtes, avec la troupe de théâtre La Pastourelle de Rodez qui présentera la comédie d’Adrien Vézinet "Vistalhas".

L’an passé, la troupe était venue présenter "La tata de Borniquet" qui avait rencontré un gros succès. Cette année, ils reviennent pour notre plus grand plaisir en présentant la suite des aventures de la famille Borniquet.

L’histoire se déroule dans les années 1920, chez Artémon de Gisquet, riche propriétaire de la ferme de la Grifolièra. Sa fille, Lineta, vient de se marier avec Gaston. Palmira, sœur d’Artémon, est toujours restée à la ferme. Victor, oncle de Gaston, est employé à la préfecture. Tous les deux ont déjà passé la quarantaine et sont célibataires. Linéta et Gaston songent à un possible mariage… et vont tout faire pour y parvenir. Comment vont-ils s’y prendre pour faire accepter cette possible union à Artémon et à sa femme, Justine ? Imaginez la scène : le mari, paysan accroché aux vieux principes et détestant tous ces gratte-papier de la ville, alors que Justine a toujours rêvé d’aller habiter en ville.

Entrée 6 €. Pot de l’amitié.