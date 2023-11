Rignac. L’occitan s’est invité au domaine de la "castagne"

Excellente initiative du conservatoire de la châtaigne qui a organisé dans sa toute nouvelle salle de la Croix-Blanche une soirée occitane en présence d’une quarantaine de personnes. Christian-Pierre Bedel, qui a fait l’apprentissage de l’occitan à 21 ans était à l’animation de cette soirée. Le réalisateur de l’opération qu’il a créée pour le compte du Conseil départemental de l’Aveyron est intervenu sur les noms en relation avec le patrimoine : "Il s’agit de mots occitans devenus des noms de lieux à de nombreux exemplaires en Aveyron". Son intervention a ciblé les noms du patrimoine, les voies et les forts, les villes et le sacré, l’artisanat et l’industrie, le bâti agricole… La fin de cette soirée ne pouvait que se clôturer par une grillée de châtaignes avec du jus de pommes offert par le conservatoire du châtaignier et s’accompagner de quelques morceaux de musique.