Bozouls. "Regards Croisés" : un collectif de photographes expose à la galerie

Colette André, Roland Brossy, Jean-Luc Bonis, Jérôme Boulet et Jean-Claude Cinq ; 5 photographes qui se sont réunis sous un collectif pour présenter leur vision de leur univers photographique : composition, lumière et sujet de prédilection. Leurs œuvres ont été présentées dimanche dernier en présence du maire Jean-Luc Calmelly.

"À chaque saison, les couleurs, les ambiances sont différentes et là, la photo joue le rôle de mémoire du moindre détail", précise Colette. Roland Brossy autodidacte pratique la photographie depuis 15 années. Ses domaines préférés sont les paysages d’Aubrac avec ses grandes étendues, sa faune, sa flore. Ses photos sont inspirées de différents départements l’Aveyron, mais aussi le Cantal et la Lozère. "J’ai ressenti rapidement le besoin de partager les visions incroyables dont j’étais le seul témoin, un magnifique coucher de soleil ou un fin croissant de lune au-dessus d’un buron. La photo est le seul moyen d’immortaliser ces moments de bonheur intense", indique Jean-Luc Bonis. Jérôme Boulet est attiré par ces estampes naturelles éphémères tout au long de la route qui semble transformée en une galerie géante à ciel ouvert. Il capture cette symbiose entre le minéral, le végétal et la lumière.

"La photographie est l’art de montrer de combien d’instants éphémères la vie est faite", déclare Jean-Claude Cinq qui, après avoir suivi des cours de photos, s’est perfectionné dans le domaine de la faune sauvage.

"La peinture (photographique) est une poésie que l’on peut voir au lieu d’entendre", (Léonard de Vinci)

Une belle exposition à la galerie 8, allée Paul-Causse, du 11 au 26 novembre 2023, ouverture jeudi, samedi, dimanche de 9 h à18 h, et le vendredi de 14 h à 18 heures.

Entrée libre.