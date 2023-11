Handball : au Roc, la nouvelle aventure de Mohamed Nouri Horri

L’arrière gauche de 35 ans est arrivé de sa Tunisie natale il y a un mois. Et après avoir arpenté les meilleurs championnats asiatiques et nord-africains, il a fait ses débuts en bleu marine samedi 11 novembre.

Liban, Arabie saoudite, Irak, Qatar, Tunisie… La liste des pays où Mohamed Nouri Horri a joué est longue. Et c’est désormais dans une autre grande aventure que l’arrière gauche de 35 ans s’est élancé : faire ses premiers pas en Europe. Il avait bien failli rejoindre le championnat français en 2011, puis la Belgique en 2017, mais cela n’a pas abouti. Et c’est dans les rangs du Roc qu’il commence à écrire cette nouvelle page de sa carrière handballistique.

Douze ans après son premier départ à l’international, pour le Liban plus précisément, le Tunisien a posé ses valises en Aveyron il y a un mois. Il travaille à la cuisine centrale d’Onet-le-Château. Et samedi 11 novembre, il a disputé ses premières minutes en bleu marine à l’Amphithéâtre, marquant deux buts pour sa nouvelle formation (victoire 34-23 contre Tardets). "Je me suis senti comme un jeune qui jouait son premier match avec les seniors", rigole celui qui doit encore prendre ses marques. Mais l’entraîneur du Roc, Yohann Ploquin, n’est pas inquiet : "Il a un joli dossier d’enclenchement et il va réussir à s’adapter au jeu que je propose."

C’est d’ailleurs Ploquin, arrivé au club à l’intersaison, qui a ouvert les portes du Roc au natif de Menzel Temime. "J’étais en contact avec un joueur tunisien qui n’a finalement pas pu venir et qui m’a recommandé Mohamed", précise le technicien. Ainsi, depuis le printemps, Nouri Horri se projette sur de nouveaux parquets. "J’avais fait tout le côté asiatique, c’était bon, c’était fini pour moi", sourit-il. Le néo-Aveyronnais n’a pas pu être de la partie au lancement de la saison pour des questions de papiers, mais ça n’a pas entamé son mental de compétiteur.

Une bonne expérience des montées

L’ancien handballeur pro, qui jouait en première division tunisienne la saison dernière et a même porté le maillot national du Liban, a un bagage intéressant pour le Roc : il a de l’expérience et il connaît bien les objectifs d’accession. "Quand j’étais en Tunisie, j’ai joué deux montées, se remémore-t-il. Et en Arabie saoudite, en 2021, on est monté en première division avec une équipe qui n’avait pas changé de championnat depuis 25 ans."

Et c’est aussi pour sa polyvalence que Yohann Ploquin a eu envie l’inviter dans l’aventure. En plus d’être un bon shooter de loin, Mohamed Nouri Horri est à l’aise dans les différentes phases de jeu. "Je n’avais pas assez de joueurs polyvalents comme il l’est, bon en attaque et en défense. Il amène une touche défensive qui me permettra de pas avoir à faire de changements à certains moments", indique l’entraîneur.

"Diriger l'équipe sur le terrain, ça m'intéresse beaucoup"

Et comme avec le retour de Yannick Cham, à l’aube de la saison 2022-2023, l’apport mental d’un joueur comme Nouri Horri est un atout pour le groupe aveyronnais. L’arrière gauche épaulera les siens, avec les autres bleu marine expérimentés, dans les temps faibles qui ont pu leur faire défaut en début de saison et les empêcher de tuer les matches. Il le confirme : "Une de mes qualités est de savoir diriger l’équipe sur le terrain, ça m’intéresse beaucoup."

Mohamed Nouri Horri découvre encore son nouvel environnement, mais il n’est pas tant dépaysé sur le plan sportif. Celui qui a commencé à "14 ou 15 ans", cherche-t-il, s’est forgé à travers "l’école française" du hand, en Tunisie. C’est-à-dire avec de la prépa physique, des entraîneurs pour les gardiens, des schémas tactiques. Autant de choses qu’il a vu se développer il y a seulement une paire d’années en Arabie saoudite, par exemple. Et il se familiarise désormais avec la patte Ploquin, dont le CV et ses sélections en équipe de France le faisaient déjà rêver avant de poser pied sur le Piton.