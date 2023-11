La Poste, élue au premier rang mondial de la RSE : exemple avec le plus grand parc roulant électrique d’Europe qui se trouve en Aveyron

La Poste, classée au premier rang mondial au niveau RSE en 2023, continue sur sa lancée. Exemple avec la plateforme d’Onet-le-Château. Panneaux photovoltaïques, véhicules électriques, recyclage du papier, pompes à chaleur (etc.), illustrent les volontés du groupe.

La transition écologique et l’ancrage territorial sont des axes stratégiques fondamentaux de La Poste. Le groupe s’est d’ailleurs vu classé, en 2023, au premier rang mondial au niveau RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) par l’agence Vigéo Eiris. Tout en obtenant la meilleure note jamais attribuée.

Economies d'énergies comportementales

Grâce au parc roulant électrique le plus important d’Europe, une sensibilisation importante aux économies d’énergies comportementales, et récemment, avec l’installation de panneaux photovoltaïques, la Poste démontre ses valeurs en matière de RSE.

Autoproduction d’énergie

Depuis quelques années, dans le cadre de la démarche en faveur de la transition écologique, La Poste a implanté des panneaux photovoltaïques dans dix centrales nationales. La plateforme d’Onet-le-Château fait partie de cette expérimentation d’autoproduction d’énergie, mise en service le 20 juin 2022.

Cette installation, réalisée par La Poste Immobilier et subventionnée par la région Occitanie, est composée de 226 modules photovoltaïques pour une puissance totale de 85 kW, sur une surface d’environ 970 m2. Un investissement de 85 000 € calculé sur vingt ans avant la hausse des coûts de l’énergie qui permet à la plateforme d’utiliser 75 % de l’électricité produite par les modules photovoltaïques pour les équipements du site, soit environ 35 % des besoins annuels en électricité de l’établissement.

"C’est une belle opération, en réflexion depuis 2019, que nous avons lancée. À ce moment-là, on ne pensait pas au réchauffement climatique et à l’accélération des coûts de l’énergie. Aujourd’hui, cela nous permet d’être conformes à la réglementation et de faire des économies d’énergie", confie Éric Berthomé, le directeur régional adjoint de La Poste Immobilier.

Trois nouvelles plateformes de La Poste sont d’ailleurs en cours de création en Occitanie, une à Perpignan et deux dans le sud de Toulouse. Dès leur sortie de terre, elles seront elles aussi dotées de panneaux photovoltaïques. "Désormais, c’est une composante de nos marchés malgré que le retour sur investissement soit assez long", poursuit Éric Berthomé.

Un système de "don d’énergie" unique en France

L’une des particularités de la plateforme d’Onet-le-Château est son système de "don d’énergie". Autrement dit, le surplus de production est offert à Polygone, un opérateur de logements sociaux situé dans un rayon inférieur à deux kilomètres. Un choix de proximité dans l’ADN du groupe.

"L’énergie ne se stocke pas, donc quand le site est fermé, notamment en phase de week-end, nous préférons donner cette électricité plutôt qu’elle ne soit perdue. Une énergie qu’on ne revend pas. C’est en adéquation avec notre volonté d’être ancré sur le territoire." Avec une production annuelle de 103 000 kW, le don s’élève à hauteur de 30 000 kW, ce qui représente quatre logements de 60 m2.

143 véhicules

Parallèlement à l’installation des panneaux photovoltaïques, la plateforme d’Onet-le-Château est engagée plus largement dans la démarche RSE. Le site dispose du parc roulant électrique le plus important d’Europe. 143 véhicules sont mis en service pour assurer la livraison du courrier et des colis. Un total de 83 véhicules quatre roues motrices zéro émission, 23 quads électriques, 24 trois- roues motrices et 13 vélos à assistance électrique compose la flotte.

Cette flotte électrique représente 42 % de l’ensemble des véhicules en Aveyron. Photo - La Poste

La flotte électrique, 42 % de l'ensemble des véhicules

Cette flotte électrique représente 42 % de l’ensemble des véhicules en Aveyron. Un chiffre significatif dans un département essentiellement rural. "On ne pourra pas se passer du thermique vu nos conditions démographiques. Pourtant, nous avons été très tôt, depuis 2008, un moteur du marché électrique", dévoile Éric Berthomé. Au niveau national, plus de la moitié des tournées de La Poste sont effectuées en véhicule électrique ou en mode doux, et 80 000 postiers sont formés à l’écoconduite.

Recyclage du papier et des déchets de bureau

En matière de papier, le cœur de métier de La Poste, le groupe utilise exclusivement du papier recyclé. Avec sa filiale Recygo, l’entreprise propose également un service de collecte et de recyclage des déchets de bureau. Une solution de développement durable qui permet aux entreprises, aux associations, aux collectivités d’être conformes à la réglementation.

Actuellement, la démarche RSE entreprise par La Poste est le démantèlement des chaudières à fioul dans tous les parcs, hormis celles qui ont été installées récemment, remplacées par des pompes à chaleur d’ici fin 2023. Une baisse de la consommation d’énergie qui sera effective à la fin de l’année, et qui témoigne encore une fois de l’importance qu’accorde La Poste à la transition énergétique.