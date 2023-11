Pluie en France : quatre jours après un record, une nouvelle valeur historique est tombée dans le pays

Un record, encore et toujours. L'année météorologique en France est marquée par la chute de valeurs historiques dans le pays. C'est encore le cas, en cette mi-novembre 2023.

Après la chaleur qui a joué les prolongations, c'est la pluie qui s'est très largement imposée dans l'Hexagone en ce début d'automne. Un premier record avait été battu le 14 novembre 2023 : un second vient de tomber.

"C'est la première fois qu'il pleut autant"

Il y a quelques jours, Météo France le certifiait : "jamais de telles quantités de pluies n'avaient été mesurées" dans le pays, en 26 jours. La donnée a été mise à jour, puisque selon le prévisionniste, c'est désormais "la première fois qu'il pleut autant en France... en 30 jours". Très exactement entre le 18 octobre et le 16 novembre.

La France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm ! Le précédent record datait un petit peu : il fallait rembobiner plus de 30 ans en arrière ! "Le maximum de cumul sur 30 jours glissants avait été de 187,1 mm entre le 13 janvier et le 11 février 1988", rapporte Météo France.

\ud83d\udca7Entre le 18 octobre et le 16 novembre , la France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm.



C’est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur 30 jours consécutifs toutes saisons confondues.



\ud83d\udd17 https://t.co/ZCW8Wy7ZCH pic.twitter.com/BNzgrJISPI — Météo-France (@meteofrance) November 17, 2023

Plusieurs journées marquantes

Dans les données rapportées par Météo France, il est possible de relever plusieurs journées durant lesquelles le cumul quotidien des précipitations agrégées en France a été élevé, toujours entre le 18 octobre et le 16 novembre. Le 19 octobre, il a frôlé les 20 mm, dépassé les 15 mm le 4 novembre et tutoyé ce même cap le 26 octobre. Il s'agit là des trois jours où le cumul a été le plus important.

Et en Occitanie ?

En Occitanie, les cumuls sont extrêmement variés. Ils sont supérieurs à 100 mm, sur la période, dans une très large partie de la région, voire parfois à 200 notamment dans une partie nord. En revanche, sur tout le littoral méditerranéen, il peine à excéder les 50 mm.

Comment expliquer ces précipitations ?

Comme l'expliquait d'ores et déjà Météo France quatre jours plus tôt, ces cumuls historiques de précipitations s’expliquent par "le fameux 'rail des dépressions' qui domine sur le proche Atlantique depuis un mois : le courant-jet, un courant atmosphérique d’altitude toujours présent dans l’hémisphère nord et soufflant d’ouest en est", lequel est dirigé vers la France. Celui-ci fait "office d'autoroute pour les perturbations" : l'Hexagone reçoit ainsi beaucoup, beaucoup d'eau.