CARTE. Un week-end enfin un peu plus sec et ensoleillé, 30 départements restent en vigilance "crues"

La situation s'améliore notamment dans le Pas-de-Calais, malgré un temps pluvieux au nord ce samedi 18 novembre.



Moins de pluies au nord, et plus de soleil au sud : Météo France nous offre les prévisions d'un week-end un peu plus lumineux que les jours précédents, une accalmie après une succession de tempêtes qui ont provoqué notamment des inondations monstres dans le Pas-de-Calais.

Ce samedi 18 novembre, des pluies peu soutenues auront lieu le matin le long de la Manche, puis sur le Nord-Est l'après-midi, dans une atmosphère un peu radoucie. Les pluies s'évacueront vers l'Allemagne en soirée, mais pourront être fortes, voire orageuses sur l'Alsace. Il pleuvra toujours sur le Nord et le Pas-de-Calais, avec des cumuls de pluie de 10 à 20 mm sur la journée, mais des éclaircies auront lieu également en journée.

30 départements en vigilance face aux crues, dont un en orange. Météo France - Capture d'écran

De l'Aquitaine aux Alpes et à la Provence, ainsi qu'en Corse, le temps est agréable, doux et ensoleillé l'après-midi, et le vent faible. Les températures maximales varient entre 12 et 17 degrés en général d'est en ouest, entre 17 et 21 de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen avec des pointes entre 22 et 24 degrés au pied des Pyrénées.

Pour ce dimanche 19 novembre, le temps ensoleillé et les éclaircies se généraliseront en journée sur l'ensemble du pays, avec seulement quelques rares averses possibles sur le Nord, le Cantal et la Haute-Savoie. Les températures resteront agréables.

Une vigilance crue pour 31 départements

30 départements resteront ce samedi en vigilance jaune pour les crues, plus la Charente-Maritime qui sera elle en vigilance orange à cause d'une crue importante de la rivière Charente.