L'Institut national de l'audiovisuel a partagé le témoignage de Jef, qui racontait en 1971 sa vie passée dans la mine de Decazeville.

"Bon Dieu de Dieu, que c'est triste, je me disais, ce putain de trou. Mais on y allait quand même". Jef était mineur à Decazeville depuis 1908, il a commencé à 16 ans. L'INA a déterré le témoignage qu'il avait accordé à la télévision en 1971, six ans après la fermeture de la mine. "Quand il faisait bien soleil, au printemps, surtout quand on était du deuxième poste... et qu'il fallait rentrer tout de suite dans le noir ! Pouf ! C'était pendant huit heures qu'on y voyait plus !"

Il y décrit les conditions particulièrement dangereuses et difficiles de ce travail, pour lequel il était payé 4 francs par jour au tout début. "Quand on sortait de la mine, on était noir comme un corbeau. On travaillait juste avec un pantalon, parfois juste avec un slip ! Parce qu'il y avait des chaleurs, à des endroits..."

"Je partais en sifflant"

Jef témoigne de la création du syndicat qui s'opposait fermement avec la direction de la mine. "Une fois, le maître mineur m'a dit 'dis donc, il me semble que tu pourrais faire un peu plus'. Alors oui, j'ai dit, je pourrais faire un peu plus. Mais vous, vous ne pourriez pas me payer un peu plus aussi ?" Les mineurs des différents chantiers se montraient les fiches de paie, raconte Jef, et "si le gars d'à côté avait moins travaillé mais qu'il avait la même paie que vous, c'était pas la peine de se crever".

Le récit de Jef n'a pas que des parts d'ombre. "C'est drôle... Ça me plaisait, je partais en sifflant, même dans la neige... Le temps ne m'arrêtait pas, rien !". Même si c'était difficile, "ça m'intéressait quand même, parce qu'il n'y avait que ce moyen de gagner sa vie. Vous vouliez que j'aille à la campagne me garder les brebis ? Mais ceux qui travaillaient le jour, ils ne gagnaient pas comme à la mine".

Voici le témoignage de Jef en intégralité, via la page Facebook de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel :

.