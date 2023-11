Luc-la-Primaube. Des activités créatives et amusantes proposées aux enfants

Mercredi dernier, les plus petits ont participé à un atelier mosaïque et joué aux déménageurs de brique pendant que les 6/8 ans fabriquaient des cosmétiques ou des objets du quotidien tels que des dessous de verre originaux et personnalisés à partir de différentes matières premières. Une activité créative et amusante. Les enfants ont ainsi pu exprimer leur créativité tout en apprenant les compétences pratiques telles que la découpe, l’assemblage et la décoration. Un escape game était proposé aux plus grands qui ont dû résoudre en équipes une série de casse-tête dans un temps imparti pour réussir à s’échapper ou à accomplir une mission.

Au programme du mercredi 22 novembre, création d’un dessin feu d’artifice le matin et sport (course aux couleurs) l’après-midi pour les 3/5 ans, poursuite du projet DIY avec Mélanie afin de montrer aux enfants que l’on peut faire plein de choses avec presque rien le matin et jeu (Zagamore) l’après-midi pour les 6/8 ans, stop motion mini défi (jeux de lumière) le matin et sport (jeux dans le noir) l’après-midi pour les 9 ans et +.

Vendredi 24 novembre, soirée véritable Carbo’& Just dance (4 €) pour les 14/17 ans.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.