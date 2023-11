Bozouls. Grillée de châtaignes réussie à la maison d’accueil des Caselles

Tout récemment, les résidents des Caselles ont pu déguster le fruit le plus emblématique de l’automne : la châtaigne…

Après avoir consacré une après-midi au ramassage et attendu sous une météo moins capricieuse, les bénévoles de la maison d’Accueil des Caselles (l’Apeg), épaulés par certains résidents, ont proposé une grillée de châtaignes aux habitants des Caselles. Chacun a pu profiter de la bonne odeur des châtaignes grillées, à l’extérieur sur l’esplanade de la maison, avant de venir les déguster au chaud accompagnées de toasts de confiture de châtaignes et de compote de coings (faite maison) par une bénévole et d’un verre de cidre. Cette tradition, qui perdure aux Caselles depuis de nombreuses années, a été largement appréciée de tous et a permis à chacun de passer un moment chaleureux et convivial.

Merci aux bénévoles de cette association qui proposent tout au long de l’année, en lien avec la responsable du Centre de la Mémoire Vivante des Caselles, Sophie Calmettes, des animations nombreuses et variées aux résidents (temps de jeux les vendredis après-midi, repas au restaurant, concerts, pièces de théâtre, quines…)

L’assemblée générale de l’Apeg, se déroulera le 13 décembre prochain, à 17 h aux Caselles.