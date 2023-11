Saint-Saturnin-de-Lenne. Un atelier d’écriture pour jouer avec les figures de styles

Un atelier d’écriture s’est déroulé de 17 h à 19 h dans la salle de la bibliothèque. Il a réuni une quinzaine de personnes pour des jeux d’écriture à la fois ludiques et passionnants. Il était animé par Cyprien, l’un des bénévoles de la bibliothèque, aidé de Cheikh et Nolwenn, les jeunes en service civique.

Chaque participant a joué avec les figures de style, préalablement expliquées par Cyprien, sur le thème qu’il avait tiré au sort. Tous ont apprécié l’approche décontractée qui caractérisait la séance. Il est tentant de préjuger un atelier d’écriture comme étant trop scolaire et rigide. L’un d’eux a partagé son point de vue à ce sujet : "Je dois avouer que j’avais de l’appréhension au début. Je pensais qu’une telle animation serait trop académique, mais j’ai très vite été rassuré et agréablement surpris. L’ambiance était tout sauf scolaire. C’était un espace où on nous a laissés explorer notre créativité sans pression ni règles strictes".

Ce témoignage reflète le sentiment général : l’atelier offrait une expérience d’écriture ludique et détendue, où chacun pouvait s’exprimer librement.

En remerciant chaleureusement les organisateurs, tous les participants ont souhaité se retrouver pour d’autres ateliers d’écriture.