Réquista. Un goûter aux couleurs de l’automne

70 adhérents du Club "Générations Mouvement" de Réquista se pressaient joyeusement à l’entrée de la salle des Aînés, heureux de se retrouver pour le traditionnel "Goûter d’automne" offert par l’association. En attendant l’arrivée des retardataires, quelques équipes de joueurs de belote invétérés ont assailli les tables de jeux laissées vacantes.

En préambule, un diaporama concocté par Pierrette donnait un aperçu du voyage de quatre jours effectué fin septembre en Charente-Maritime, l’occasion pour ceux qui n’avaient pas pu y participer de découvrir les sites pittoresques de cette belle région. La présidente donna ensuite quelques informations, et rappela notamment deux dates importantes, celle de la "Remise à niveau du Code de la route" proposée par Groupama le mardi 21 novembre, à 14 h, à la Salle des aînés, séance entièrement gratuite et ouverte au plus grand nombre, ainsi que la séance de cinéma du mercredi 6 décembre à 14 h, en partenariat avec la Résidence Jean-Baptiste Delfau, au cours de laquelle sera projeté le film "Divertimento" retraçant l’histoire vraie d’une jeune fille rêvant de devenir cheffe d’orchestre et qui y parviendra à force d’obstination et de courage… S’ensuivit l’excellent goûter préparé par les bénévoles du conseil d’administration. De l’avis de tous, l’après-midi fut un moment des plus agréables, qui a permis de se dérider et d’oublier passagèrement ses soucis et la morosité de l’actualité…