Trémouilles. Une belle balade contée par les sorcières d’un jour

Indispensable, le chapeau de sorcières, inéluctable la baguette magique à emporter pour entrer dans la forêt imaginaire de la balade contée par Delphine. De plus, accompagné d’un ciel gris chargé de pluie, le groupe de marcheurs en quête de sensations frissonnantes a suivi la vallée du Viaur pour écouter avec attention et émotion des contes et légendes sur la maison hantée, le conte de l’ogre.. pour arriver à la fontaine qui "guérit" et déguster un gâteau aux courges. Aussi, cette petite randonnée dans la nature avec des pauses imposées au rythme des récits fut appréciée en famille et ce spectacle itinérant ludique, convivial.. L’univers merveilleux a captivé petits et grands grâce aux intonations choisies, aux anecdotes recherchées, et c’est avec plaisir que l’intervenante bibliothécaire du village, membre de l’association Arts et Cultures Trémouilles-en-Lévezou soutenue par le PETR Syndicat Mixte du Lévezou ; a emmené les promeneurs.