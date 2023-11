Espalion. Aveyron : cette commune prête à accueillir la tournée des drapeaux Olympiques et Paralympiques

Voici le programme de la journée de fête à Espalion, mercredi 29 novembre.

La commune d’Espalion bénéficie des deux labels "Terre de Jeux 2024" et "Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024" pour les disciplines du tennis de table et du Handball.

Grâce à ces labels, la ville a la chance d’accueillir la tournée des drapeaux Olympiques et Paralympiques. Le maire Éric Picard invite ainsi la population à participer à cet évènement mercredi 29 novembre 2023, à 16 h 30, au complexe sportif intercommunal.

Le programme

Au programme : 16 h 30, arrivée des drapeaux, prises de parole des officiels et de la délégation Paris 2024 ; 17 heures : tournoi et finale de handball ; 18 h 30 : spectacle de danse par le club Rythme et danse, suivi de la remise du trophée ; 19 heures : verre de l’amitié en salle de convivialité ; 20 heures : buffet dînatoire à l’espace restauration des Portes des Monts d’Aubrac.