Espalion. Déception pour les rugbymen battus sur le fil à Maurs

Un essai des locaux à la dernière minute du match les a privés d’une victoire qui aurait été précieuse au classement.

Après avoir mené 8 à 0 à la mi-temps puis 15 à 12 jusqu’à une minute du coup de sifflet final, les équipiers de Courtois ont encaissé un essai transformé à la 80e minute qui les obligent à se contenter du point bonus défensif. Ils pouvaient pourtant espérer beaucoup mieux au vu de la rencontre avec une première période plutôt maîtrise et une seconde plus équilibrée.

Seul regret du président Christophe Lhomme : les points au pied laissés en route (deux ou trois pénalités et une transformation) et parfois un manque de lucidité dans la gestion du jeu comme cette relance dans ses vingt-deux dans la dernière minute alors que la victoire leur tendait les bras. "Mais on doit apprendre de ses erreurs" ! Par contre le score a basculé eu faveur de l’équipe B qui s’impose 24 à 25 à l’issue d’un match ouvert et d’un passionnant chassé-croisé au tableau d’affichage.

Une relève prometteuse

Samedi après-midi, le pôle jeune (cadets - juniors) recevaient Decazeville. Les entraîneurs des cadets avaient choisi de faire tourner leur effectif avec cinq jeunes qui voyaient leur première titularisation. Leur entame sérieuse et appliquée avec beaucoup de mouvement se concrétisait par trois essais dans le premier quart d’heure. Même si les visiteurs refaisaient surface et parvenaient à rééquilibrer les débats, les protégées de Trainini rajoutaient deux essais supplémentaires avant la mi-temps pour mener 31 à 0. Ils rajouteront quatre essais dans le dernier quart d’heure pour s’imposer sur le score de 57 à 0 qui se passe de tout commentaire. Petit à petit cette formation trouve ses marques et laisse entrevoir un beau potentiel. Obligés à évoluer à dix suite à l’effectif limité de leur adversaire, les juniors d’Alain Finet, malgré dix premières années sur la feuille de match (et seulement 3 deuxièmes années et 2 troisièmes années) n’ont pas laissé les visiteurs espérer bien longtemps. Leur grosse entame leur permettait de mener 19 à 0 au bout de 12 minutes de jeu puis 26 à 5 à la mi-temps. Score final 43 à 10 avec sept essais à la clé contre deux pour les visiteurs. Seul regret pour les entraîneurs l’obligation de laisser une douzaine de joueurs dans les tribunes.