Luc-la-Primaube. Deux soirées pour célébrer les 50 ans de la nuit des Croulants

Ces soirées des "Années 80" auront lieu le vendredi 1er et le samedi 2 mars 2024.

Lors de sa dernière réunion, le comité d’animation Les Croulants a décidé de fêter son 50e anniversaire en organisant deux soirées. Ces soirées des "années 80" auront lieu les vendredi 1er et samedi 2 mars 2024. Le programme des deux soirées sera identique, avec deux groupes musicaux et un repas. Dès 19 h 30 débutera l’apéritif avec un concert animé par le groupe "La Déryves". Ce groupe très connu dans la région possède un répertoire festif, idéal pour mettre l’ambiance durant la première partie de cette soirée. En seconde partie le grand orchestre de Bernard Becker sera de retour sur la scène de l’espace d’animation de Luc. Cet orchestre, composé de 9 musiciens dont 5 cuivres, 2 chanteurs, 2 chanteuses et 2 danseuses avec un répertoire à 80 % de chansons françaises et des années 80, avait fait la quasi-unanimité lors des précédentes éditions de par sa qualité musicale et de son répertoire. Pour le repas, le menu reste inchangé, à savoir salade des Croulants, confits, truffade, fromage, dessert, fruits, vin et café compris. Cette soirée est uniquement sur réservation, avec repas obligatoire au prix de 35 €.

Que vous soyez chef d’entreprise, responsable d’un comité d’entreprise, responsable d’association, entre amis ou voisins, vous voulez organiser un repas pour passer une soirée festive, alors cochez dès à présent les dates des vendredi 1er et samedi 2 mars 2024.

Le comité d’animation Les Croulants vous réservera le meilleur accueil. Renseignements et réservations au 06 75 24 14 11 ou au 06 87 77 85 76.

Vous êtes actif, retraité et vous souhaitez intégrer une équipe conviviale pour exercer du bénévolat, alors venez rejoindre l’équipe des Croulants. Ainsi vous participerez à la pérennisation de l’association.