Laguiole : des étudiants du programme européen Erasmus découvrent la vie sur l'Aubrac

Une quarantaine d'étudiants ont été plongés dans l'expérience Aubrac !

Après l’accueil de 15 étudiants de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse venus découvrir Laguiole et ses environs le 7 octobre dernier, ce fut au tour d’un groupe d’une quarantaine d’étudiants Erasmus*, rattachés au Lycée François-d’Estaing de Rodez, de plonger dans l’expérience Aubrac !

Les étudiants du lycée ruthénois mais aussi des étudiants venus de différents pays européens (Roumains, Allemands et Espagnols) ont pu apprécier la découverte de notre territoire à travers ses savoir-faire et ses ressources naturelles grâce à une météo plus que clémente pour la saison.

Après la visite de la coopérative Jeune Montagne, c’est en effet sous un soleil digne d’un été indien qu’ils ont parcouru une portion du sentier botanique sur les pas des troupeaux transhumants et rejoindre le buron des Planes pour un pique-nique dépaysant.

En chemin, un arrêt s’est bien sûr imposé au niveau du ponton de la tourbière de la Vergne Noire, récemment inauguré.

Depuis le ponton, ils ont découvert la richesse exceptionnelle et préservée de la flore locale et, de manière plus scientifique, appréhendé la formation et le rôle majeur des tourbières du plateau notamment en tant que régulateur d’eau. Une fois immergés au cœur des estives collectives communales, les étudiants ont été touchés par la beauté des paysages de pâtures qui s’ouvraient à eux et ont pu approcher en sécurité vaches et veaux venant à leur rencontre. Une première pour nombre d’entre eux !

Ils découvrent la vie sur l'Aubrac

Au pied du buron, un couple d’éleveurs les a replongés dans la passionnante histoire du pastoralisme et des burons qui a donné à ce territoire une identité si forte. Et à quelques jours de la Saint-Géraud, les éleveurs ne pouvaient que partager leur expérience de la traditionnelle transhumance qu’ils pratiquent chaque année et leur engagement dans les filières de qualité qui contribuent à la valorisation du territoire.

Ont été abordées, entre autres, les thématiques : proximité de vie des éleveurs/animaux, adaptation des élevages au changement climatique, lien entre développement économique, ressources locales et savoir-faire, interdépendance : pratiques agropastorales / biodiversité et paysages / troupeaux. La visite qui a suivi à la Maison de l’Aubrac au village d’Aubrac, leur a permis de compléter cette découverte de notre territoire.

Ce jour-là, l’Aubrac était plus que jamais une haute terre européenne ! Un grand merci aux organisateurs et aux encadrants qui ont permis ces beaux moments d’échanges et de partages !

*Le programme Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students), est un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements d’enseignement à travers le monde entier.