La Loubière. Plein succès pour la braderie de l’APE

L’association des parents d’élèves de l’école de Lioujas a pleinement réussi sa nouvelle édition de la braderie petite enfance organisée à la salle de sport des Épis.

Les exposants étaient nombreux et proposaient un panel très divers de jeux, jouets, vêtements et accessoires de puériculture qui ont été largement dispersés auprès de jeunes parents désireux de faire plaisir et de répondre aux besoins sinon aux rêves de leurs enfants. Cette braderie a donc permis de satisfaire pleinement vendeurs et chalands d’un jour à la veille d’une période fort attendue d’échange de cadeaux. Il ne fait guère de doute que cette braderie sera renouvelée l’an prochain pour répondre aux souhaits et besoins de toutes générations.