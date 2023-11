Rignac. Un ordinateur pour chaque élève de 5e

En 2022, le collège Georges-Rouquier avait été choisi pour tester lors d’une période de deux fois trois mois des ordinateurs portables que le conseil départemental de l’Aveyron avait décidé d’offrir à tous les 5e des quarante-deux collèges publics et privés du département. L’intérêt de cette initiative voulue par le président du Département Arnaud Viala avait été relevé par le recteur de l’académie de Toulouse Mostafa Fourar qui s’était déplacé pour constater de visu le bien-fondé de cette initiative. Il avait alors rappelé "la stratégie numérique du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en développant les compétences numériques des élèves et en fournissant aux professeurs une offre claire mêlant outils et ressources numériques".

Ressources pédagogiques

Tous les retours des élèves, des enseignants, des équipes pédagogiques et administratives, des familles ayant été favorables, le conseil départemental est passé à la vitesse supérieure et finale en commandant les ordinateurs portables.

C’est en présence de Graziela Pierini, conseillère départementale de l’Enne et Alzou que ces portables qui donneront accès à des logiciels et à des ressources pédagogiques ont été distribués nominativement à chaque élève de 5e du collège Georges-Rouquier. Avec une dédicace d’Arnaud Viala à l’attention des élèves : " Vous accompagner est notre priorité afin que vous puissiez devenir des citoyens engagés de demain et les ambassadeurs de notre territoire. " Et de conclure : "L’avenir du département dépend de sa jeunesse."