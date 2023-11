Aveyron : ils adoptent chacun un arbre contre un projet de méthanisation

Ce projet de méthanisation à Bozouls a reçu l'autorisation préfectorale pour sa construction en juillet 2023. Mais ses opposants ne démordent pas.

Une soixantaine de marcheurs se sont retrouvés dernièrement pour marcher contre le projet de méthanisation à Bozouls.

Sur le chemin de Gavernac, les participants ont visualisé la localisation du projet d’usine de méthanisation. Pour exprimer leur opposition et leur volonté de protéger le bocage menacé, chaque participant a adopté un arbre parmi les 17 chênes, 19 noyers et 24 frênes qui bordent ce chemin.

Cette rencontre a permis de nombreux échanges dans la bonne humeur pour se terminer par un goûter sous les tilleuls de l'ancienne gare.

Ce projet de méthaniseur avait soulevé des protestations et un collectif d'opposants s'était constitué contre cette unité qui pourrait traiter jusqu'à 45 000 tonnes d’effluents d’élevages, 6 000 tonnes de déchets verts, 4 000 tonnes de végétaux issues de silos et de drèches et de 4 000 tonnes de cives (cultures intermédiaires à vocation énergétique).