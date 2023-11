Aveyron : un mardi 21 novembre de la brume aux éclaircies, et (presque) sous les 10 degrés

Une journée fraîche dans le département, avec quelques averses et du brouillard en matinée. On détaille.



Matin : nuages et brouillard

Après une nuit grise et passablement arrosée, l'Aveyron se réveille ce mardi sous un ciel uniformément nuageux, ponctué ça et là de nappes de brouillards, dense sur l'Aubrac et une partie du Ségala, moindre sur le Ruthénois et les Monts de Lacaune. Les températures sont comprises entre 4°C à Laguiole et 9°C à Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique.

Après-midi : légères pluies et éclaircies

Quelques pluies peu abondantes traverseront l'Aveyron de l'ouest vers le Sévéragais et l'Aubrac via Rodez, alors que se développeront des éclaircies du côté de la vallée du Lot et dans le Sud-Aveyron, éclaircies qui permettront aux températures de dépasser les 10°C en journée, jusqu'à 12°C à Espalion et 13°C à Millau. Mais le vent de nord-ouest, modéré, renforcera la sensation de froid.

Soirée globalement claire et fraîche

Ces éclaircies gagneront en soirée tout l'Aveyron sauf le Lévezou, où il fera 5°C autour de Pareloup. la nuit sera faiblement nuageuse, avec des températures ne descendant pas au-dessous des 0°C, comprises entre 3°C en moyenne sur l'Aubrac et 9°C à Millau.