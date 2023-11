Druelle Balsac. Football : un week-end presque parfait

Toutes les équipes en compétition ce week-end ont gagné, seule l’équipe senior 1 s’est inclinée. Il est vrai que recevoir en R2 Albi-Marssac n’était pas une sinécure surtout avec une entame de match où les Druellois encaissent deux buts en 5 minutes (15e et 20e), et, comble de malchance, perd sa charnière centrale Belkassem et Puech aux 24e et 43e. Mi-temps 0 à 2. En deuxième période, avec de belles parades du gardien Ryngielewicz et une équipe tarnaise attentiste, le score en restera là. Le club de Druelle souhaite un prompt rétablissement à ses deux joueurs.

Les féminines recevaient en R1 les Héraultaises de Sussargues. Dès la 20e, Éloïse Bec transperce la défense adverse et marque en force imitée à la 30e par Estelle Carcenac. Mi-temps 2 à 0. Après les citrons, après un but refusé à Marie Meynckens et grâce aux parades de la gardienne Anaïs Robert, Julie Niphon assurera la victoire par un 3e but. À noter que la coach Flavie Lemaitre avait laissé des cadres au repos. On a pu voir en action de jeunes joueuses prometteuses.

Samedi se jouera le derby contre le Raf 2.

Les U17 en D1 ramènent une belle victoire de Flavin contre JS Lévézou, buteurs : Maxence R (33e) Léo Paul C (54e) et Raphaël D (80e). JS Lévézou avait marqué à la 69e.

Les U15 en D2 continuent leur belle balade face au Monastère et gagnent 3 à 1 leur 5e match pour 4 victoires et 1 nul. Un dernier effort samedi à Comtal et la phase retour se jouera en D1.

Les U18F se rendaient à Lisle-sur-Tarn affronter la redoutable équipe de FC Vignoble. Lou Labarthe (15e et 25e) puis Alicia D (29e et 33e) et enfin Elsa L (43e) et, même si les locales avaient égalisé a la 20e, la victoire était acquise à la mi-temps 1 à 5.

Les U12F-U15F avaient un plateau au Bouldou. L’équipe 1 Druelle-Vallon bat la 2 Druelle- Vallon 4 à 0 et gagne contre Levezou1 par 2 à 0. Puis l’équipe 2 DFC-Vallon perd 4 à 0 contre Lévézou 1. Les U13 à Villefranche-de-Rouergue et Saint-Georges de Luzençon et les U11 au Bouldou et à Olemps continuent à prendre du plaisir et à se perfectionner.