Onet-le-Château. Soutien, solidarité et écoute

Quarante adhérents ont participé à l’assemblée, vendredi, à La Penchoterie.

Après leur avoir souhaité la bienvenue ainsi qu’à M. Giraud représentant le maire, qui a été remercié pour le soutien financier de la municipalité, le président Michel Rech a déroulé l’ordre du jour.

D’entrée, il a été question des difficultés grandissantes auxquelles ils sont confrontés : tout d’abord avec la disparition rapide de leur président Maurice Vital l’an passé et récemment celle, pour le moins inattendue, du vice-président Yves Bonnal. À cela s’ajoutent trois démissions, pour des raisons de santé. D’ailleurs une minute de silence a été observée pour leurs 8 camarades disparus depuis la dernière assemblée, les 84 disparus depuis la création du comité en 1992 et celles et ceux dont la santé est précaire ou se dégrade… Aussi "soutien et solidarité" ont été les maîtres mots de cette réunion, comme ils l’étaient à la création de la Fnaca, c’était alors une réalité quotidienne. Un appel à toutes les bonnes volontés a été lancé, pour étoffer le bureau et la dizaine de sympathisants qui apportent leur soutien. Le comité castonétois est encore riche (malgré une diminution constante et inexorable) d’un effectif de 132 adhérents, dont 40 veuves qui participent pour la plupart, aux activités, qui ont été rappelées, sans oublier le quine annuel du 11 décembre dont le succès inespéré les avait réjouis, mais qui ne sera pas reconduit, faute de bénévoles… induisant la perte d’une ressource non négligeable pour le comité.

La transition était faite pour que le trésorier Jean-Paul Gibrat présente le compte rendu financier et à Jean Austruy, pour l’activité départementale. Enfin, a eu lieu le vote pour le renouvellement du tiers du bureau.

La candidature et l’entrée au bureau d’Eugène Bras, à qui tous ont souhaité la bienvenue, fut une bonne nouvelle. Tous ont été remerciés pour leur solidarité, leur écoute et leur investissement avant de partager une excellente soupe au fromage.