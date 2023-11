Saint-Hippolyte. Au repas annuel des chasseurs

La société de chasse de Saint-Hippolyte a organisé son repas annuel à la salle des fêtes où 150 convives ont pris part. Après le fromage, le dessert comprenait une tarte maison réalisée par les épouses des chasseurs. En attendant les invités, l’apéro était servi et les sangliers finissaient de rôtir à l’extérieur. "Il y a environ 50 adhérents à la société de chasse", explique Gilbert Lafon, le président. "Nous avons eu un très mauvais départ de battues à cause de la sécheresse. Pas de traces et pas d’odeurs pour les chiens. Pour l’instant, 15 sangliers et 7 chevreuils ont été chassés, mais la saison n’est pas finie. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce repas, les bénévoles, ainsi que les épouses des chasseurs."