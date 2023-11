Luc-la-Primaube. Football : les équipes jeunes U13 enchaînent victoires et bons résultats

Après deux défaites consécutives, l’équipe fanion devra attendre avant de fêter une nouvelle victoire en championnat. En déplacement à Espoir Foot 88, les protégés de Franco Vignola sont rentrés à la maison avec zéro point dans l’escarcelle. En effet, ils se sont inclinés 1 à 0. Ayant encaissé le but dès la 20e minute, les Luco-Primaubois ne se sont pas laissé abattre. Ils ont eu souvent la mainmise sur le jeu mais pas assez précis et agressif pour égaliser. Petit à petit, cette jeune équipe s’éloigne du haut du tableau de la poule au classement. Prochain match le samedi 2 décembre, à 18 heures, sur le stade municipal de La Primaube. Ils défieront l’équipe du Buisson qui vient de l’emporter chez le dauphin Albi. L’équipe III recevra Vabre-Tizac ce samedi 25 novembre, à 19 heures, et l’équipe II, Bas Rouergue ce dimanche 26 novembre, à 15 heures.

Chez les jeunes, défaite des U17, 5 à 1 contre Onet-le-Château. Résultats très satisfaisants pour les 4 équipes U13 avec 6 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Victoires du groupe I, victoire 2 à 1 du groupe II contre Comtal 2 et défaite 1 à 0 face à Rives du Lot 1. Match nul, 1 à 1, du groupe III face à Espalion et victoire 6 à 0 contre US Dourdou. Victoires du groupe IV, 3 à 1 contre EF5 et 3 à 2 contre Rignac. Chez les U11, le groupe I l’a emporté 3 à 2 contre EFC 88 et 2 à 1 contre Rieupeyroux. Le groupe II s’est également imposé 5 à 2 contre Rance Rougier et 6 à 0 face à St-Affrique II.

Dimanche dernier, dirigeants, joueurs, sympathisants, partenaires et amateurs de loto ont été nombreux à participer à l’espace animation de Luc au quine organisé par LPFC.