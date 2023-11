La Loubière. Les pongistes jouent l’accession en Régional 1

Le Ping-pong Club Lioujacois a le vent en poupe. Sa progression est numérique avec près de soixante-dix licenciés mais aussi qualitative avec une perspective d’accession en régional 1 en cas de victoire samedi 25 novembre à la salle de sport des Epis. C’est à partir de 17 h que les supporters sont attendus pour encourager Benjamin Gazagnes, Benjamin Cavarroc, Rémi Babec et Benoît Fabre qui pourraient composer l’équipe d’élite susceptible d’évoluer au plus haut niveau régional en cas de succès sur les adversaires de Béziers. Simultanément l’équipe III sera opposée à Decazeville avec pour objectif de se positionner pour une possible accession en championnat régional. Des supporters sont donc attendus nombreux aux côtés des adhérents du club pour assister à ces prestations pongistes de haut niveau et chargées d’enjeu. Samedi 2 décembre le jeune Titouan Malgouyres participera au critérium régional, en prénational des moins de 13 ans à Saint-Orens (Haute-Garonne) en récompense de sa victoire lors du critérium départemental de Marcillac. C’est donc en toutes catégories que les pongistes font la fierté des encadrants techniques et des dirigeants d’un club en grand essor et qui devrait encore confirmer cette progression exemplaire et enviée.