Rignac. Repartir sur les traces de ses ancêtres

"C’est une passion… ça devient une drogue… ce n’est pas une compétition pour prouver qu’on est remonté le plus haut dans sa généalogie familiale". Ce sont les premiers mots que Frédéric Périer a prononcés lors de la conférence-débat mensuelle organisée par l’association Rencontres citoyennes.

Ce membre du cercle généalogique de l’Aveyron a affirmé que cette science des origines qu’est la généalogie est avant tout pour retrouver ses ancêtres et les faire revivre : "Il faut faire preuve d’humilité et accepter les ancêtres que l’histoire nous donne" a-t-il précisé en faisant référence à une éventuelle découverte d’un parent éloigné qui n’aurait pas eu un comportement citoyen. L’intervenant a expliqué la différence entre la généalogie ascendante et la généalogie descendante. Il a invité à travailler à partir de documents et à démarrer par une source sûre. Et de citer : la mémoire vivante (livret de famille, militaire, photos…), les actes d’état civil, les actes paroissiaux, les actes notariés : "Si vous arrivez à la 10e génération, vous aurez identifié 1024 ancêtres" a précisé Frédéric Périer qui a donné quelques conseils : faire l’apprentissage de la lecture des actes, s’appuyer sur les renseignements que donnent les actes de naissance (mariage, divorce, remariage, décès…), comment accéder aux archives, comment organiser sa généalogie à partir de plusieurs logiciels.

Conférence reportée

L’association ne sera pas en mesure d’organiser jeudi 14 décembre la conférence sur les conduites à risque des adolescents.

Cette conférence est reportée au jeudi 11 janvier 2024.

Lors du débat, le public a eu des précisions sur la généalogie génétique.