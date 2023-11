"Nous avons fait le choix de baisser la taxe foncière" : entretien à mi-mandat avec le maire de Decazeville

François Marty est maire de Decazeville depuis 2014, et président de Decazeville communauté depuis 2020.

À la tête de la capitale du Bassin depuis 2014, François Marty a été réélu en 2020 avec 65,19 % des voix. En juin de la même année, il devient pour la première fois président de Decazeville communauté. Aujourd’hui, il tire le bilan de son action à mi-mandat.

Lors de votre premier mandat vous aviez réalisé près de 11 M€ d’investissements. Pour ce deuxième mandat, avez-vous un objectif similaire ?

Nous savons déjà que nous ferons moins. Le Covid nous a privés de notre liberté et nous a ralenti. La perte démographique et la désindustrialisation sont aussi des facteurs à prendre en compte, tout comme les incidences financières de l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie. Pourtant, il était impensable de toucher au levier de l’impôt. Nous avons même fait le choix de baisser le taux de la taxe foncière de 3,74 % lors de notre premier mandat et encore d’autant lors du début du second mandat. Nous avions un des taux les plus importants du département. C’était nécessaire.

Essayer d’inverser la courbe démographique, est-ce une nécessité ?

Nous n’avons pas le choix. Avec la fermeture de la Sam, ce sont près de 1 000 emplois induits qui ont disparu, et bien souvent les familles s’en vont. Rendre la ville plus attractive et retrouver un peu de population est une nécessité. Pour cela, nous avons revu la politique de logement pour coller au besoin des habitants et en attirer de nouveaux. En partenariat avec Aveyron Habitat, de nombreux travaux sont prévus. Je pense à la construction de cinq pavillons au Baldy, à la réhabilitation énergétique de 113 logements à Trépalou, de 12 à l’impasse Ramadier et de 70 à la Réclusie. Nous travaillons aussi avec le conseil départemental sur un projet en haut de la côte des Estaques, pour retravailler l’entrée de ville.

Nous soutenons aussi les investisseurs privés, comme la future résidence d’accueil de 20 logements de Soliha/Habiter12 pour le compte de l’Udaf, dont les travaux démarreront en 2024, et les 20 autres destinés aux jeunes travailleurs et étudiants en partenariat avec l’Anras. La structure pourrait être opérationnelle à la rentrée scolaire 2025. Depuis longtemps, on décède plus que l’on ne naît à Decazeville. En 2022, nous avons eu 118 décès pour 26 naissances. Mais cette année, sur les 10 premiers mois, nous avons eu quatre mois avec un solde naturel positif. C’est un indicateur très encourageant.

L’attractivité passe par le développement économique et donc par Decazeville communauté...

La communauté des communes est un levier important pour développer l’économie du Bassin. Nous y sommes arrivés en 2020 avec un plan de mandature. Et nous irons jusqu’au bout de celui-ci sans sectarisme ni démagogie. Les projets ne manquent pas, comme celui porté par un privé sur la zone des Tuileries prévu pour 2024-2025. Celui-ci va dans le sens de ce qu’est le Bassin aujourd’hui. Nous ne reverrons sûrement jamais les grandes unités. Notre force, c’est notre tissu de PME et PMI. Nous avons un travail important à faire sur l’ancien site de la Sam. C’est plus de six hectares. L’objectif est de pouvoir y proposer des espaces de 5 à 10 employés pour les entreprises. Nous espérons pouvoir mettre à disposition des bâtiments et des terrains vers la fin 2025.



Pourriez-vous être de nouveau candidat en 2026 ?

Ce qui fait notre force, humblement, c’est que nous essayons de faire quelque chose de bien et en équipe. C’est l’équipe qui a été élue par les habitants, puis elle m’a élu maire. Nous avons un projet de mandature qui nous oblige, nous verrons ensuite.