Laguiole. Remise du DNB à St-Matthieu

La réforme du collège demande une remise "officielle et solennelle" du Diplôme National du Brevet notamment dans le cadre du parcours éducatif citoyen.

Selon la directrice, Sandrine Garriguet "cette remise officielle est avant tout un agréable moment partagé. Ce diplôme valorise et récompense 4 années de scolarité au collège et atteste que nos élèves ont acquis des bases qui leur serviront durant tout le chemin qui les attend. C’est aussi une fierté pour l’ensemble de notre communauté éducative qui a œuvré avec rigueur et bienveillance à leurs côtés."

Lors de cette cérémonie, M. Alazard, maire de Laguiole, s’est joint à Mme Garriguet pour féliciter et remettre aux jeunes du collège leurs diplômes. Tous ont pu partager quelques mots ou souvenirs sur leurs années passées au sein du collège avant d’échanger en toute simplicité autour d’une collation.