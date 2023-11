Espalion. Retour en couleurs de l’association le Grenier à chiffons

L’association vient d’organiser une exposition de ses réalisations.

Cette exposition marque un retour après une pause de cinq ans depuis la précédente due à la pandémie de Covid-19.

L’exposition a mis en avant une remarquable collection de patchworks, qui avaient été créés en groupe ou individuellement, en utilisant diverses techniques. Ces créations ont été inspirées par les visites de différents salons dédiés à cet art. De plus, les membres ont exposé de petits carrés de 10 par 10, un par jour, soit 53 carrés qui avaient été confectionnés pendant le confinement. Cette idée leur est venue lors d’un séjour dans le Lubéron.

Patchwork, créativité, découverte

Outre des patchworks, l’exposition a présenté d’autres pièces, notamment la Passacaglia, un patch kaléidoscope de plus de 3 000 pièces vu au salon de Sitges en Espagne. Étaient également exposés les Moulins vus au salon de Clermont-Ferrand ainsi que les Quilts mystères, des couvertures matelassées composées de trois couches, réalisées par des membres de France Patchwork et la découverte de l’art textile du club d’Albi. Les visiteurs ont également pu admirer des exemples de cartonnage et d’encadrement tels que des sacs, des pochettes et des décors de Noël. Pendant ces deux journées, l’association a offert aux visiteurs la possibilité de s’initier à la technique du Boro, une forme de broderie japonaise consistant à assembler des pièces de tissus récupérés. De plus, 3 démonstrations ont été proposées, couvrant le quilting, l’encadrement et le cartonnage. Enfin, l’événement s’est conclu par une tombola.

Quilt mystère créatif

Christelle Favier débute sa deuxième année en tant que membre de France Patchwork. Elle présente la réalisation d’un Quilt mystère imposé par l’association. Ce projet s’étale sur dix mois, avec des instructions mensuelles sur des techniques de patchwork tout en laissant une totale liberté dans le choix des couleurs.

L’association se réunit au centre Francis-Poulenc, avec des sessions de patchwork les mardis et jeudis de 14 h à 17 h, ainsi que le vendredi de 20 h à 22 h. De plus, elle propose des séances de cartonnage et d’encadrement le mercredi de 9 h à 12 h. Pour toute information, contacter Murielle Pin.