Sur les réseaux sociaux, les hommes espionnent davantage leur ex que les femmes

(ETX Daily Up) - Près de neuf jeunes sur dix ont déjà consulté le profil de leur ancien partenaire sur les réseaux sociaux après une rupture, d'après une étude française. Certains sont même prêts à créer des faux comptes pour suivre leur ex sans se faire remarquer. Et à ce jeu-là, les hommes se montrent plus actifs dans la surveillance et dans la manipulation post-rupture.

D'après une étude menée par l'IFOP pour Lemon.fr, 88% des 15-34 ans avouent avoir déjà espionné leur ex sur les réseaux sociaux au cours du premier mois qui a suivi une rupture. Un jeune sur cinq (18%) concède même l'avoir fait tous les jours pendant cette période.

Pour espionner leur ancien partenaire, certains sont capables de tout, notamment de créer de faux comptes et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Trois personnes sur dix avouent avoir eu recours à ce subterfuge. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les hommes sont plus nombreux à le faire (39% contre 22% des femmes).

Ils sont aussi plus nombreux à regarder si leur ex suit de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux (53% contre 38% des femmes). 64% d'entre eux regardent si leur ex a visionné leur story, contre 61% chez les femmes, tandis que 46% d'hommes vont même jusqu'à demander à un ami de regarder le profil ou les stories de leur ancienne flamme. Autant de moyens pour dénicher des informations de manière indirecte.

Manipulateur 2.0

63% des femmes bloquent et/ou suppriment les échanges avec leur ex sur leur compte (62% chez les hommes). Quatre hommes sur dix demandent à leurs amis de bloquer ou supprimer leur ex sur les plateformes, contre seulement 22% de femmes.

Ces derniers vont jusqu'à vouloir rendre leur ex jalouse en postant des stories ou publications dans lesquelles ils apparaissent heureux (62% des hommes contre 47% des femmes), et même en affichant une autre relation (52% des hommes contre 34% des femmes).

Les hommes poussent le vice jusqu'à vouloir susciter une réaction de leur ex en aimant leur publication ou story à 54% contre 29% chez les femmes : "La manipulation fait également partie de l’arsenal répandu sur les réseaux dans la période qui suit la rupture", indique le rapport.

Au total, 75% des jeunes admettent user d’au moins une technique vis-à-vis d’une relation passée. Un pourcentage qui monte à 77% chez les hommes tandis que les femmes sont en dessous de la moyenne, à 73%.

Si les hommes sont les plus manipulateurs après leur rupture, ils sont aussi plus propices à faire du "revenge porn". 38% d'entre eux ont déjà envoyé des photos intimes de leur ex à d'autres personnes contre 14% chez les femmes. 40% des hommes n'hésitent d'ailleurs pas à dénigrer leur ex sur les réseaux sociaux pour entacher leur réputation. Là encore, les femmes font preuve de plus de classe, 14% font la même chose.

* Étude réalisée du 22 au 26 octobre 2023 par l’IFOP pour Lemon.fr par questionnaire autoadministré auprès d’un échantillon de 990 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 34 ans.