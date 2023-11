Espalion. Encore des renforts pour les sapeurs-pompiers

Les bonnes nouvelles se succèdent au centre de secours principal du Nord-Aveyron pour le lieutenant Serge Rieutort. Ses efforts pour donner une bonne image de sa caserne et pour attirer de nouveaux volontaires portent leurs fruits. Tout dernièrement Marion Neel, ostéopathe sur Espalion a poussé la porte de la caserne Mayran et a concrétisé son souhait "d’aider les autres et de trouver le travail d’équipe qui lui manque un peu dans son activité professionnelle". Dans les prochaines semaines elle va engager son cursus de formation. Elle rejoint Marion Souyri agent administratif à la mairie d’Espalion qui après un moment de réflexion familiale a, elle aussi, signé son engagement début août et vient de terminer ses deux premières semaines de formation aux premiers secours. C’est à la suite d’un accident qu’elle avait découvert le professionnalisme et l’efficacité des pompiers. Enfin le centre de secours vient d’accueillir un quatrième pompier professionnel en la personne d’Annabelle Marcilhac. Après une dizaine d’années au Codis à Rodez puis à Millau, cette Estagnole d’origine revient en terrain connu. Aujourd’hui le centre de secours compte 4 professionnels et 46 volontaires.