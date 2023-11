Espalion. Fin d’année animée pour les Clapotis d’Olt

Dimanche dernier, le club des Clapotis organisait son premier quine. Dès 14 heures, de très nombreux joueurs sont venus dans l’espoir d’emporter un des nombreux lots de valeur (coffret de couteaux de Laguiole, bons d’achat, gâteaux à la broche, jambon, corbeilles garnies etc.) Cette affluence récompensait les efforts des présidents, des membres du bureau et des bénévoles et se voulait aussi un signe d’encouragement pour l’avenir. De son côté le club remercie vivement tous les commerçants du secteur, les particuliers et les adhérents qui ont offert des lots et toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour l’organisation et le rangement et contribué au succès de cette manifestation.

Prochain rendez-vous est donné pour le marché de Noël du dimanche 3 décembre. Ceux qui souhaitent confectionner des pâtisseries peuvent les amener directement sur le marché ou les déposer chez Marcel.

Le repas de fin d’année aura lieu samedi 9 décembre, à la salle des fêtes de Saint-Côme.

Il sera préparé par le restaurateur de Saint-Geniez "Le Lion d’or". Inscriptions le plus rapidement possible auprès de Marcel au 05 65 44 14 46.