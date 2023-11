Comps-la-Grand-Ville. Fin de saison pour les pétanqueurs

Lors de l’assemblée générale de la société de pétanque, le président Olivier Blanc a fait le bilan de l’année écoulée. Il a tenu à souligner la mise en place d’un éclairage Led sur le terrain exterieur et la construction par les bénévoles d’un mur qui soutient le talus et délimite l’espace des jeux.

Le financement de ces travaux, éclairage et mur a été assuré en grande partie par le club. Le site est à présent bien plus fonctionnel et agréable. Le bureau et ses adhérents remercient leurs sponsors, la mairie et le snack-bar du village. Les adhérents et leur conjoint ont clôturé la matinée par une choucroute préparée par Hélène et Fafa au snack-bar du village.