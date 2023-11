Baraqueville. Gunda a ravi petits et grands au cinéma le Fauteuil Rouge

Plus de 90 personnes ont assisté à la projection du film documentaire "Gunda" au cinéma Le Fauteuil Rouge le vendredi 17 novembre 2023.

Cette projection était proposée et organisée par le Conseil Départemental et sa Médiathèque dans le cadre de la Manifestation nationale du Mois du Film Documentaire, sur le territoire du Pays Ségali, en partenariat avec les bibliothèques du réseau baraquevillois et la bibliothèque de Ceignac-Calmont. Le thème de cette année s’intitulait "les animaux nous regardent", et Federico Rossin, historien du cinéma a élaboré la programmation.

Les spectateurs ont suivi Gunda, le personnage principal : une truie et ses petits, tout cela filmé en noir et blanc, un résultat d’un esthétisme et d’une pureté tant dans le choix des plans, que dans la lumière.

Le public s’est laissé aller au rythme des différents animaux filmés : les vaches sortant de l’étable à vive allure, les poules sortant de leur case, avec lenteur, comme si elles découvraient le sol pour la première fois. Sans autre son que celui de la nature, des animaux ou le silence, le film révèle quelques instants de douceur, des images créant des effets de matière.

Federico Rossin, programmateur et historien du cinéma, a su donner des éléments éclairant le travail du réalisateur, le montage, le choix des plans

Une sélection de livres, CD et DVD était proposée et la discussion s’est poursuivie autour du verre de l’amitié. Sélection à retrouver sur le site des médiathèques.

Cette projection était la dernière d’une série de trois sur le pays Ségali, la deuxième a eu lieu mardi 14 novembre 2023 à la salle des fêtes de Ceignac, il s’agit du "Territoire des autres" et la première "Le Caravage" avait eu lieu à Sauveterre-de-Rouergue le vendredi 3 novembre 2023.

La bibliothèque de Cassagnes-Bégonhès s’est associée à cette programmation et bénéficiait jusqu’au 20 novembre 2023 de l’exposition "Dentelles de papier" d’Antoine Guilloppé.

Dernière étape de cette programmation autour des "animaux nous regardent" : un atelier est proposé le samedi 25 novembre 2023 à la médiathèque de Ceignac, assurée par l’association Mondes et Multitudes (association de cinéma itinérant), de 10h à 12h : raconter une histoire en utilisant uniquement du son (bruitages, voix...) , fabriquer un univers sonore.